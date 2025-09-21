Скидки
Хоккей Новости

Нью-Джерси – Рейнджерс, результат матча 21 сентября 2025, счет 3:5, предсезонный матч НХЛ

Гол и пас Грицюка не спасли «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Рейнджерс»
Аудио-версия:
Комментарии

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали «синерубашечники» со счётом 5:3.

НХЛ — предсезонные матчи
21 сентября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Перро (Фицджеральд) – 03:12 (5x5)     1:1 Халонен (Холовски, Хардман) – 10:55 (5x4)     1:2 Рубрук (Ремпе) – 23:11 (5x5)     1:3 Шири (Пярссинен) – 31:45 (5x5)     1:4 Морроу (Блид, Лаба) – 33:29 (5x5)     2:4 Коттер (Грицюк) – 35:52 (5x5)     2:5 Бродзински (Вааканайнен) – 36:51 (5x5)     3:5 Грицюк (Холовски, Халонен) – 58:20 (5x3)    

Российский нападающий Арсений Грицюк проводил свой дебютный матч за «Нью-Джерси» и сумел отметиться голом и результативной передачей. Россиянин реализовал большинство в формате «5 на 3» в концовке матча точным броском с ходу в верхний угол ворот. Грицюк нанёс шесть бросков по воротам и стал самым бросающим хоккеистом в составе обеих команд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в матче не принимали участия лидеры обеих команд. Это был первый матч на текущей предсезонке для обеих команд.

Русский форвард уезжает в «Нью-Джерси». Что ждёт Грицюка в НХЛ?
Русский форвард уезжает в «Нью-Джерси». Что ждёт Грицюка в НХЛ?
