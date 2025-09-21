Гол и пас Грицюка не спасли «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Рейнджерс»

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали «синерубашечники» со счётом 5:3.
Российский нападающий Арсений Грицюк проводил свой дебютный матч за «Нью-Джерси» и сумел отметиться голом и результативной передачей. Россиянин реализовал большинство в формате «5 на 3» в концовке матча точным броском с ходу в верхний угол ворот. Грицюк нанёс шесть бросков по воротам и стал самым бросающим хоккеистом в составе обеих команд.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, что в матче не принимали участия лидеры обеих команд. Это был первый матч на текущей предсезонке для обеих команд.
