Вячеслав Буцаев назвал СКА одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев считает СКА претендентом на победу в Кубке Гагарина. СКА выиграл четвёртый матч подряд после двух поражений на старте сезона.

«Рано давать оценки игре СКА. В первом матче команда в петербургском дерби проиграла «Шанхаю». По игре китайцы выглядели гораздо предпочтительнее. После этого игра СКА стала выравниваться.

Не всё гладко и стабильно, но в расположении Ларионова есть квалифицированные игроки в хорошем возрасте. Молодёжь у СКА тоже достаточно интересная. В таком начале сезона в исполнении петербуржцев нет ничего нового. СКА – один из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина», — цитирует Буцаева Metaratings.

