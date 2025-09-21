Форвард «Металлурга» Силантьев: мы любим играть в быстрый хоккей, это наша стихия

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев оценил победу в матче с ЦСКА (5:4) и заявил, что магнитогорская команда любит играть в быстрый хоккей.

«Всё идёт с тренировок. Стараемся вкладываться в каждый бросок, забивать на тренировках. Взаимодействия приходят каждый день. Каждый день мы лучше чувствуем друг друга. Это нужно продолжать нарабатывать. С первых секунд хоккей был очень быстрым и агрессивным. Игра тяжёлая, энергозатратная. Мы готовы к этому, мы сами любим играть в быстрый хоккей, это наша стихия», — цитирует Силантьева пресс-служба КХЛ.

«Металлург» одержал четвёртую победу кряду и с 12 очками возглавляет Восточную конференцию КХЛ.