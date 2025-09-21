Форвард «Металлурга» Силантьев: мы любим играть в быстрый хоккей, это наша стихия
Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев оценил победу в матче с ЦСКА (5:4) и заявил, что магнитогорская команда любит играть в быстрый хоккей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Гарднер) – 03:54 (5x5) 1:1 Джонсон (Пресс, Вовченко) – 06:57 (5x4) 2:1 Вовченко (Паливко, Козлов) – 08:31 (5x5) 2:2 Яппаров (Патрихаев, Гурьянов) – 22:13 (5x5) 3:2 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 24:51 (5x4) 4:2 Силантьев (Яковлев, Ткачёв) – 26:29 (5x4) 5:2 Михайлис (Хабаров, Минулин) – 30:16 (5x5) 5:3 Коваленко (Спронг, Охотюк) – 45:03 (5x5) 5:4 Зернов (Ерёменко, Коваленко) – 47:57 (5x5)
«Всё идёт с тренировок. Стараемся вкладываться в каждый бросок, забивать на тренировках. Взаимодействия приходят каждый день. Каждый день мы лучше чувствуем друг друга. Это нужно продолжать нарабатывать. С первых секунд хоккей был очень быстрым и агрессивным. Игра тяжёлая, энергозатратная. Мы готовы к этому, мы сами любим играть в быстрый хоккей, это наша стихия», — цитирует Силантьева пресс-служба КХЛ.
«Металлург» одержал четвёртую победу кряду и с 12 очками возглавляет Восточную конференцию КХЛ.
