Сегодня, 21 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 21 сентября 2025 года:

«Трактор» – «Спартак» — 3:5;

«Металлург» Мг – ЦСКА — 5:4;

«Автомобилист» – «Нефтехимик» — 1:4;

«Лада» – СКА — 0:3;

«Ак Барс» – «Авангард» — 1:6.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.