Результаты матчей ВХЛ на 21 сентября 2025 года

Сегодня, 21 сентября, прошли семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 21 сентября 2025 года:

«Металлург» Нк – ХК «Тамбов» — 3:2;
«Омские Крылья» – ХК «Норильск» — 4:2;
«Динамо-Алтай» – «Ростов» — 3:4;
«Челны» – «Торпедо-Горький» — 2:3 Б;
«СКА-ВМФ» – «Рубин» — 1:5;
«Нефтяник» – «Химик» — 4:2;
«Динамо» СПб – «Югра» — 1:6.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

