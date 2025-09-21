Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 21 сентября 2025 года

Сегодня, 21 сентября, прошли четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 21 сентября 2025 года:

«Тайфун» – МХК «Спартак» — 4:3;

«Локо» – «АКМ-Юниор» — 5:0;

«Алмаз» – ХК «Капитан» — 3:1;

Академия Михайлова – МХК «Динамо-Карелия» — 12:2.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.