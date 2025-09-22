Скидки
Хоккей Новости

Дубль Тренина помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в овертайме в матче предсезонки НХЛ

В ночь с 21 на 22 сентября завершился матч предсезонной подготовки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». Игра проходила на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) и закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Бэррон (Саломонссон, Фагемо) – 05:33 (5x3)     2:0 Жилкин (Хе, Фагемо) – 08:02 (5x5)     2:1 Тренин (Хиностроза, Юров) – 24:23 (5x5)     2:2 Хейт – 57:02    

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Морган Бэррон и Дэнни Жилкин.

В составе «Миннесоты» забитыми голами отличились российский нападающий Яков Тренин и канадский форвард Хантер Хейт. Победную шайбу в овертайме также забросил Тренин. На счету российского нападающего Данилы Юрова результативная передача.

