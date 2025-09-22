Дубль Тренина помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в овертайме в матче предсезонки НХЛ

В ночь с 21 на 22 сентября завершился матч предсезонной подготовки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». Игра проходила на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) и закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Морган Бэррон и Дэнни Жилкин.

В составе «Миннесоты» забитыми голами отличились российский нападающий Яков Тренин и канадский форвард Хантер Хейт. Победную шайбу в овертайме также забросил Тренин. На счету российского нападающего Данилы Юрова результативная передача.