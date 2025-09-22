Дубль Тренина помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в овертайме в матче предсезонки НХЛ
Поделиться
В ночь с 21 на 22 сентября завершился матч предсезонной подготовки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». Игра проходила на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) и закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Бэррон (Саломонссон, Фагемо) – 05:33 (5x3) 2:0 Жилкин (Хе, Фагемо) – 08:02 (5x5) 2:1 Тренин (Хиностроза, Юров) – 24:23 (5x5) 2:2 Хейт – 57:02
В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Морган Бэррон и Дэнни Жилкин.
В составе «Миннесоты» забитыми голами отличились российский нападающий Яков Тренин и канадский форвард Хантер Хейт. Победную шайбу в овертайме также забросил Тренин. На счету российского нападающего Данилы Юрова результативная передача.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
02:54
-
02:38
- 21 сентября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
21:05
-
20:55
-
20:45
-
20:35
-
20:27
-
20:18
-
20:03
-
19:55
-
19:45
-
19:40
-
19:32
-
19:28
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:10
-
19:01
-
18:53
-
18:30
-
18:16
-
18:11
-
18:00