«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Бостон», Тринеев забил гол

Завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Сонни Милано (дважды), Хендрикс Лапьер и российский нападающий Богдан Тринеев. Форвард Иван Мирошниченко отметился результативной передачей. Российский нападающий Александр Овечкин не принимал участия в матче из-за травмы, полученной на тренировке.

За «Бостон» забивали Морган Гики и Патрик Браун. Российский защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».