«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Бостон», Тринеев забил гол
Завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гики (Линдхольм) – 06:17 (5x5) 1:1 Милано (Лапьер) – 06:48 (5x5) 1:2 Лапьер (Бовиллье, Милано) – 11:33 (5x5) 1:3 Милано (Фрэнк) – 15:31 (5x5) 1:4 Тринеев (Мирошниченко) – 16:16 (5x5) 2:4 Браун (Дюран, Вьель) – 23:35 (5x5) 2:5 Чесли (Лапьер, Милано) – 28:45 (5x5)
В составе победителей забивали Сонни Милано (дважды), Хендрикс Лапьер и российский нападающий Богдан Тринеев. Форвард Иван Мирошниченко отметился результативной передачей. Российский нападающий Александр Овечкин не принимал участия в матче из-за травмы, полученной на тренировке.
За «Бостон» забивали Морган Гики и Патрик Браун. Российский защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «-2».
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
