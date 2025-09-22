Гол и две передачи Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче

Завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Брендан Гонс, Лука Дель Бель Беллуз, российский нападающий Дмитрий Воронков и Матье Оливье. Также на счету Воронкова две результативные передачи.

За «Сент-Луис» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Никита Александров.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс». Оба матча пройдут 28 сентября. Новый сезон НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.