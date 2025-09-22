Гол и две передачи Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче
Завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Гонс (Воронков) – 22:41 (5x5) 2:0 Дель Бель Беллуз (Кристиансен, Воронков) – 35:42 (5x5) 2:1 Александров – 36:58 (5x5) 3:1 Воронков – 57:29
В составе победителей забивали Брендан Гонс, Лука Дель Бель Беллуз, российский нападающий Дмитрий Воронков и Матье Оливье. Также на счету Воронкова две результативные передачи.
За «Сент-Луис» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Никита Александров.
В следующем матче «Коламбус» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс». Оба матча пройдут 28 сентября. Новый сезон НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.
