«Никакой радости». Нападающий «Ак Барса» Дыняк — о своём возвращении на лёд

Аудио-версия:
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Авангардом» (1:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Авангард
Омск
1:0 Алистров (Барабанов, Лямкин) – 00:30 (5x5)     1:1 Котляревский – 01:53 (5x5)     1:2 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 13:27 (5x4)     1:3 Окулов (Потуральски) – 26:23 (5x5)     1:4 Потуральски (Гуляев, Волков) – 46:51 (5x5)     1:5 Лажуа (Потуральски, Прохоркин) – 56:11 (5x4)     1:6 Галимов (Пономарёв, Рашевский) – 57:32 (5x5)    

– Рады возвращению на лёд после травмы? Соскучились по этим ощущениям?
– Был бы рад возвращению на лёд, если бы победили. А так… Никакой радости, конечно.

– До этого смотрели за играми со стороны, сейчас были изнутри. Удалось понять, в чём причина неудач?
– Да кто бы знал, причин очень много может быть. Мы сядем, посмотрим видео. Все причины разберём и будем двигаться дальше.

– На выездную серию нужно поменять тактику, подход к делу, настрой?
– Ничего менять не нужно кардинально. Нужно просто работать, и через работу придёт результат, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, следующий матч казанский клуб проведёт с казахстанским «Барысом» 25 сентября.

