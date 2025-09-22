«Никакой радости». Нападающий «Ак Барса» Дыняк — о своём возвращении на лёд

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Авангардом» (1:6).

– Рады возвращению на лёд после травмы? Соскучились по этим ощущениям?

– Был бы рад возвращению на лёд, если бы победили. А так… Никакой радости, конечно.

– До этого смотрели за играми со стороны, сейчас были изнутри. Удалось понять, в чём причина неудач?

– Да кто бы знал, причин очень много может быть. Мы сядем, посмотрим видео. Все причины разберём и будем двигаться дальше.

– На выездную серию нужно поменять тактику, подход к делу, настрой?

– Ничего менять не нужно кардинально. Нужно просто работать, и через работу придёт результат, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, следующий матч казанский клуб проведёт с казахстанским «Барысом» 25 сентября.