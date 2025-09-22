Игрок «Ак Барса» Дыняк высказался об удалении Зоркина за фитнес-браслет в «зелёном дерби»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал удаление защитника «Салавата Юлаева» Никиты Зоркина в «зелёном дерби». Встреча завершилась победой казанского клуба со счётом 3:1.
– Какие эмоции испытали, когда в матче с «Салаватом Юлаевым» удалили за падение фитнес-браслета Никиту Зоркина?
– Эмоции? Да никаких. Ввели новое правило, изучили этот момент, молодцы. Значит, надо исполнять.
– Пообщались с Никитой?
– Лично не знаком, поэтому не общались, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Напомним, следующий матч казанский «Ак Барс» проведёт с казахстанским «Барысом» 25 сентября.