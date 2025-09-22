«План очень простой». Тринеев – о своём голе за «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Богдан Тринеев прокомментировал свой гол в предсезонном матче НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2). Форвард забросил шайбу с передачи соотечественника Ивана Мирошниченко.
НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гики (Линдхольм) – 06:17 (5x5) 1:1 Милано (Лапьер) – 06:48 (5x5) 1:2 Лапьер (Бовиллье, Милано) – 11:33 (5x5) 1:3 Милано (Фрэнк) – 15:31 (5x5) 1:4 Тринеев (Мирошниченко) – 16:16 (5x5) 2:4 Браун (Дюран, Вьель) – 23:35 (5x5) 2:5 Чесли (Лапьер, Милано) – 28:45 (5x5)
«Я знаю: если шайба у меня, я бросаю. План очень простой: я забиваю», — приводит слова Тринеева официальный сайт НХЛ.
Отметим, российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин не принимал участие в этой встрече из-за травмы нижней части тела.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Новый сезон НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.
