«План очень простой». Тринеев – о своём голе за «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Богдан Тринеев прокомментировал свой гол в предсезонном матче НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2). Форвард забросил шайбу с передачи соотечественника Ивана Мирошниченко.

«Я знаю: если шайба у меня, я бросаю. План очень простой: я забиваю», — приводит слова Тринеева официальный сайт НХЛ.

Отметим, российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин не принимал участие в этой встрече из-за травмы нижней части тела.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Новый сезон НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.