«Филадельфия» по буллитам выиграла «Айлендерс», у Мичкова — гол

В ночь с 21 на 22 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2 в серии послематчевых бросков.