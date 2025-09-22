«Филадельфия» по буллитам выиграла «Айлендерс», у Мичкова — гол
В ночь с 21 на 22 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2 в серии послематчевых бросков.
