Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» по буллитам выиграла «Айлендерс», у Мичкова — гол

«Филадельфия» по буллитам выиграла «Айлендерс», у Мичкова — гол
Комментарии

В ночь с 21 на 22 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2 в серии послематчевых бросков.

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Аболс – 02:42 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android