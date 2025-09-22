«Конечно, немного в шоке». Новичок «Вашингтона — о первой встрече с Овечкиным

Новичок «Вашингтона» защитник Деклан Чисхольм поделился эмоциями от первой встречи с российским нападающим клуба Александром Овечкиным.

«Это было очень круто: он зашёл в зал, пожал мне руку и сказал: «Привет, я Алекс». Я вырос, наблюдая за его игрой. Он — один из величайших всех времён, и я был, конечно, немного в шоке. Я был немного ошарашен, но, конечно, рад встрече. Я приехал на неделю раньше, чтобы познакомиться с персоналом и просто освоиться в клубе. Кажется, в первый раз я даже заблудился», — приводит слова Чисхольма Russian Machine Never Breaks.

В апреле Александр побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе Овечкина 897 голов.