Хоккей Новости

Умер двукратный обладатель Кубка Стэнли Берни Пэрент

Умер двукратный обладатель Кубка Стэнли Берни Пэрент
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Филадельфии Флайерз» бывший вратарь Берни Пэрент умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба «лётчиков».

«Мы с разбитым сердцем узнали о кончине Берни Пэрента, настоящей легенды, одного из самых известных и любимых игроков и самых популярных личностей в истории организации и города Филадельфия. Легенда Берни Пэрента простиралась далеко за пределы льда и его славы. Он посвящал своё время, энергию и энтузиазм не только развитию игры, но и тому, чтобы дарить радость всем, кого встречал на своем пути. Все, кому посчастливилось быть рядом с Берни, всегда уходили с улыбкой. Нам будет его очень не хватать. Мы выражаем соболезнования его любимой жене Джини и всей семье Пэрант», — сказано в сообщении клуба.

Пэрент дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Филадельфии» в 1974 и 1975 годах, стал двукратным обладателем «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф, и приза «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ. Канадец стал первым игроком «Филадельфии», включённым в Зал хоккейной славы в 1984 году.

