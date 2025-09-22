Скидки
Иван Климович пропустит ближайшие игры «Сибири» из-за повреждения

Нападающий Иван Климович пропустит ближайшие игры «Сибири» из-за повреждения, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«Иван Климович получил повреждение и не сможет помочь команде в ближайших матчах. Пожелаем нашему нападающему скорейшего возвращения в строй!» — сказано в сообщении команды.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл три матча, в которых результативными баллами не отметился. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Климович сыграл 101 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач.

Сегодня, 22 сентября, новосибирская команда примет на своём льду череповецкую «Северсталь».

