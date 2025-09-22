Сегодня, 22 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 22 сентября 2025 года (время московское):
12:15. «Амур» – «Динамо» М;
15:30. «Сибирь» – «Северсталь»;
19:00. «Локомотив» – «Сочи»;
19:10. «Динамо» Мн – «Барыс»;
19:30. «Шанхайские Драконы» – «Торпедо».
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.