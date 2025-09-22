«Амур» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:15 мск

Сегодня, 22 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Амур» с шестью очками в активе после шести проведённых встреч занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Московское «Динамо» набрало пять очков в шести играх и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Для бело-голубых эта встреча станет заключительной в рамках игр на Дальнем Востоке.