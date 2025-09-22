Панарин и Шестёркин вошли в топ-30 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network

На сайте НХЛ опубликован рейтинг лучших действующих игроков лиги по версии NHL Network с 30‑го по 21‑е место.

В данный список вошли российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и вратарь Игорь Шестёркин. Форвард расположился на 27-й строчке, вратарь — на 26-м месте.

Артемий Панарин выступает за «Рейнджерс» с лета 2019 года. В регулярном сезоне-2024/2025 на его счету 91 (37+52) очко в 80 матчах. Шестёркин принял участие в 61 матче в регулярном чемпионате, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,8 шайбы за игру.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли 36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был включён в список лучших действующих игроков НХЛ.