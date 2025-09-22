Нападающий «Авангарда» Окулов: нас разозлило поражение от «Ак Барса» в первой игре сезона

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов оценил победный матч с «Ак Барсом» (6:1) в Казани.

— Это вас так поражение от Казани разозлило в 1-м туре (1:2), что выдали серию из пяти?

— Конечно, разозлило. Мы разобрали ошибки свои и идём от игре к игре. Зависим от себя самих и смотрим на свою игру.

— Иногда меняются звенья. Всё-таки с кем тебе удобнее играть?

— Глобально неважно. Конечно, приятно, когда играешь долго с одними и теми же. Всегда можно подольше играть, договориться. Это помогает. Но не хочу задумываться об этом, это вредит.

— На чём сейчас Ги Буше делает акцент?

— На всём. От своей зоны до зоны атаки. Каждый день что-то разбираем. Сейчас нет такого, что что-то больше смотрим, что-то меньше. Сейчас только начало сезона, — цитирует Окулова Metaratings.