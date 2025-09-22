Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Авангарда» Окулов: нас разозлило поражение от «Ак Барса» в первой игре сезона

Нападающий «Авангарда» Окулов: нас разозлило поражение от «Ак Барса» в первой игре сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов оценил победный матч с «Ак Барсом» (6:1) в Казани.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Авангард
Омск
1:0 Алистров (Барабанов, Лямкин) – 00:30 (5x5)     1:1 Котляревский – 01:53 (5x5)     1:2 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 13:27 (5x4)     1:3 Окулов (Потуральски) – 26:23 (5x5)     1:4 Потуральски (Гуляев, Волков) – 46:51 (5x5)     1:5 Лажуа (Потуральски, Прохоркин) – 56:11 (5x4)     1:6 Галимов (Пономарёв, Рашевский) – 57:32 (5x5)    

— Это вас так поражение от Казани разозлило в 1-м туре (1:2), что выдали серию из пяти?
— Конечно, разозлило. Мы разобрали ошибки свои и идём от игре к игре. Зависим от себя самих и смотрим на свою игру.

— Иногда меняются звенья. Всё-таки с кем тебе удобнее играть?
— Глобально неважно. Конечно, приятно, когда играешь долго с одними и теми же. Всегда можно подольше играть, договориться. Это помогает. Но не хочу задумываться об этом, это вредит.

— На чём сейчас Ги Буше делает акцент?
— На всём. От своей зоны до зоны атаки. Каждый день что-то разбираем. Сейчас нет такого, что что-то больше смотрим, что-то меньше. Сейчас только начало сезона, — цитирует Окулова Metaratings.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» забросил шесть шайб и разгромил «Ак Барс», одержав пятую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android