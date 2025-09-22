Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Игра не отражает наше место в турнирной таблице». Панин — о старте «Салавата» в сезоне

«Игра не отражает наше место в турнирной таблице». Панин — о старте «Салавата» в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о неудачном старте уфимского клуба в новом сезоне КХЛ. Команда занимает последнее, 11-е место в таблице Востока.

— Турне Екатеринбург – Омск – Казань – не самое лёгкое в КХЛ, мы недовольны его результатом. В общем-то в каждой игре чемпионата у нас есть шансы, в том же Магнитогорске мы, проигрывая, взяли два очка.

Думаю, что игра не отражает наше место в турнирной таблице. Мы видим резервы, понимаем, в чём можем прибавить. Самое главное, что никто не ищет крайних, команда собранна. Так что будем ситуацию исправлять. Всё придёт только через труд и честное отношение к работе.

— Вы сказали, что «Салават» собран. В чём это проявляется?
— Никакой паники нет. Тренерский штаб чётко держит руку на пульсе команды. Виктор Николаевич (Козлов) и его помощники проводят и индивидуальные, и командные встречи. Идёт профессиональный разбор – смотрим видео, изучаем хорошие моменты и ошибки. Все друг друга поддерживают. Есть уверенность, что молодая команда будет набирать ход и подниматься по турнирной таблице, — цитирует Панина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Видео
Защитник «Салавата» Комаров дисквалифицирован на один матч за драку в игре с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android