«Игра не отражает наше место в турнирной таблице». Панин — о старте «Салавата» в сезоне

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о неудачном старте уфимского клуба в новом сезоне КХЛ. Команда занимает последнее, 11-е место в таблице Востока.

— Турне Екатеринбург – Омск – Казань – не самое лёгкое в КХЛ, мы недовольны его результатом. В общем-то в каждой игре чемпионата у нас есть шансы, в том же Магнитогорске мы, проигрывая, взяли два очка.

Думаю, что игра не отражает наше место в турнирной таблице. Мы видим резервы, понимаем, в чём можем прибавить. Самое главное, что никто не ищет крайних, команда собранна. Так что будем ситуацию исправлять. Всё придёт только через труд и честное отношение к работе.

— Вы сказали, что «Салават» собран. В чём это проявляется?

— Никакой паники нет. Тренерский штаб чётко держит руку на пульсе команды. Виктор Николаевич (Козлов) и его помощники проводят и индивидуальные, и командные встречи. Идёт профессиональный разбор – смотрим видео, изучаем хорошие моменты и ошибки. Все друг друга поддерживают. Есть уверенность, что молодая команда будет набирать ход и подниматься по турнирной таблице, — цитирует Панина Russia-Hockey.