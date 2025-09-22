Скидки
Хоккей

Галимов: все вопросы к руководству «Спартака», благодарен за два года, которые там провёл

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов рассказал об уходе из московского «Спартака».

– Почему вы не остались в «Спартаке»? Вам же предлагали новый контракт с клубом.
– Не хочу комментировать сейчас «Спартак», надеюсь на понимание. Я искренне благодарен за те два года, которые я там провёл. Это было отличное время. Большое удовольствие было играть при спартаковских трибунах, у команды потрясающие болельщики, особая атмосфера.

А дальше уже что произошло, то произошло, комментировать не вижу смысла. Это прошлое, думаю о будущем. Все вопросы к руководству «Спартака».

– То есть сожалений, что всё так вышло, нет?
– Случилось так, как случилось. Я рад тому, где я оказался сейчас, и смотрю в будущее, – сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

