Галимов: первый раз не подписался летом, все играют, а ты — нет. Не очень приятно

Галимов: первый раз не подписался летом, все играют, а ты — нет. Не очень приятно
Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов рассказал о своих эмоциях после того, как подписал контракт после начала сезона.

– Вы нашли команду только на третью неделю чемпионата, полностью пропустив командные предсезонки. Тяжело воспринимали эту ситуацию?
– Такого никогда не было в моей карьере, чтобы я не подписался летом. 25 дней сидел без контракта, все играют, все вошли в сезон. Не секрет, это не очень приятно, разумеется, даже банально эмоционально тяжело, все уже в хоккее, а ты — нет.

Сейчас я получаю удовольствие от процесса, от ребят, которые меня поддерживают каждую тренировку, постоянно подбадривают, подсказывают. Стараюсь влиться как можно быстрее.

– А что случилось летом, почему оказались в простое? Вы не смогли договориться с другими клубами либо рынок стал жёстким в связи с сокращением количества команд? Не было заинтересованности?
– Были предложения, переговоры, но не смогли договориться по разным причинам. Интерес ко мне был, – сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анселем Галимовым читайте на «Чемпионате»:
«Нижнекамцы проявляют себя в КХЛ, а не дома. Повод задуматься». Новый татарин «Авангарда»
Эксклюзив
«Нижнекамцы проявляют себя в КХЛ, а не дома. Повод задуматься». Новый татарин «Авангарда»
