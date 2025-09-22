Скидки
Хоккей Новости

Галимов: были переговоры и с Нижнекамском, и с Казанью, но не срослось
Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые были в межсезонье.

– Нижнекамцу в Казани забивать вдвойне приятно? Наверняка ещё много детских воспоминаний о городе, республике.
– Да нет, я сам люблю Казань, я играл в Казани. Это хороший город.

– В том числе и напомнить о себе в таком случае, разве нет?
– Знаете, я не злопамятный человек, стараюсь помнить и ценить в первую очередь хорошее. Могу вам рассказать, что были переговоры и с Казанью сейчас, и с Нижнекамском. Это были бы неплохие варианты для меня, почему нет? Но вышло так, что нигде не срослось.

Спасибо Омску, руководству клуба, всем, кто проделал эту огромную работу по переходу, в итоге всё получилось, подписались. Рад вернуться в «Авангард», – сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Новости. Хоккей
