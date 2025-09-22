Скидки
Главная Хоккей Новости

Галимов отреагировал на похвалу Буше за яркий дебют в «Авангарде» под его руководством

Галимов отреагировал на похвалу Буше за яркий дебют в «Авангарде» под его руководством
Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов отреагировал на похвалу от главного тренера «ястребов» Ги Буше за яркий дебют в омском клубе.

– Ги Буше на пресс-конференции отдельно рассказывал, как был впечатлён первым вашим матчем за «Авангард» под его руководством. Приятно слышать такие речи о себе?
– А я не слышал, меня же не было на пресс-конференции.

– Погодите, но была же речь в раздевалке?
– Так я английский не знаю, мне ребята ещё не перевели. Шучу, конечно, он подошёл ко мне, сказал, что видит во мне большой потенциал, знает, на что я способен, какую пользу могу принести этой команде. Надеется, что я буду продолжать работать, делать то, что умею, и не стану сбавлять планку. Мало хорошо начать, надо действовать в том же духе дальше.

– Буше отметил, что система игры «Авангарда» сложная и далеко не все хоккеисты её понимают. Вам же удалось её постичь буквально за два дня. Действительно было трудно понять тактику Ги?
– Сам себя хвалить не хочу, я всего два дня был до этого в Омске, но это были продуктивные два дня. Просмотрел очень много видео, со мной отдельно поработал тренерский штаб, мы персонально работали, изучали тактические аспекты, так что я был готов к матчу.

Но нам ещё предстоит очень много работы, главные матчи – впереди. Победили «Ак Барс» в Казани, здорово, но выигрывать нужно не сейчас, а последний матч сезона закончить победителями. Вот тогда будет радость, – сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

