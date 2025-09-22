Галимов поблагодарил семью за поддержку в трудный период своей карьеры

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов поблагодарил семью за поддержку в трудный период карьеры.

– Лукавством с вашей стороны будет сказать, что не испытали после этой игры никаких эмоций. Не играть с апреля, остаться на старте сезона без команды и забить в первом же матче за новый клуб. Неужели не порадовались моменту?

– Конечно, приятно, но если говорить о моей заброшенной шайбе по делу, то я бы скорее выделил ребят в эпизоде. Посмотрите лучше, как сначала Раш (Дмитрий Рашевский. – Прим. «Чемпионата») красиво обыграл их игрока, затем Вася Пономарёв отдал отличную передачу на пятак. А я-то что, просто оказался в нужное время в нужном месте.

Но признаюсь, после игры на меня нахлынули эмоции. Благодарен семье, в первую очередь им хочу сказать большое спасибо за поддержку — моей супруге, моему сыну. Они в трудные моменты были рядом и всегда поддерживали меня, относились ко всему с пониманием. Я их очень люблю, и пусть они это знают, – сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.