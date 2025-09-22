Российский нападающий Галимов заявил о необходимости изучать английский язык в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов заявил о необходимости изучать английский язык в Континентальной хоккейной лиге.

– На татарском между собой с Наилем и Дамиром не общаетесь?

– Нет, нам бы на английском начать говорить, главного тренера начать понимать. Я пока только третий день в команде, дальше – разберёмся. Английский точно теперь надо поднимать будет, планирую заняться языком, – сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В прошлом сезоне Галимов выступал за «Спартак». На его счету 57 матчей и 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при показателе полезности «+18». В плей-офф он забросил две шайбы в 11 играх.

В нынешнем сезоне Ансель провёл одну игру, в которой забросил шайбу.