Ветеран СКА оценил приход Павла Десяткова на пост главного тренера «Лады»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил приход Павла Десяткова на пост главного тренера «Лады». Ранее тольяттинский клуб отправил в отставку Бориса Миронова.

«Лада» начала очень плохо, отставка была очевидной. Борис Миронов и раньше не особо себя проявлял на тренерском мостике. Справится ли Десятков? Ответить сложно. Единственное успешное выступление «Лады» я связываю с работой Браташа. Команда выглядела хорошо, выглядела дерзко и могла преподносить сюрпризы. Сейчас же каких-то глобальных изменений я не жду», – приводит слова Черкаса Vprognoze.

«Лада» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Запада.