Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ветеран СКА оценил приход Павла Десяткова на пост главного тренера «Лады»

Ветеран СКА оценил приход Павла Десяткова на пост главного тренера «Лады»
Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил приход Павла Десяткова на пост главного тренера «Лады». Ранее тольяттинский клуб отправил в отставку Бориса Миронова.

«Лада» начала очень плохо, отставка была очевидной. Борис Миронов и раньше не особо себя проявлял на тренерском мостике. Справится ли Десятков? Ответить сложно. Единственное успешное выступление «Лады» я связываю с работой Браташа. Команда выглядела хорошо, выглядела дерзко и могла преподносить сюрпризы. Сейчас же каких-то глобальных изменений я не жду», – приводит слова Черкаса Vprognoze.

«Лада» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Запада.

Материалы по теме
«У нас трезвых нет, все нормальные!» Десятков ответил анекдотом на вопрос о тренерах клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android