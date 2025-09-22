«Хуже ситуации не было в истории». Яруллин — об игре «Ак Барса» в сезоне-2025/2026 КХЛ

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался об игре казанского клуба в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Казанская команда занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Востока.
– Итог домашней серии – четыре поражения, 21 пропущенная шайба. Что не так?
– Мне кажется, и так все всё понимают.
– Может, команда находится под нагрузками?
– Нет, это какие-то оправдания. Когда такой счёт, то всё не так.
– Как вернуть уверенность?
– Всё через правильную и простую работу. Всем нравится красивый хоккей, но, как показывает практика, все команды, которые проводят минимум времени с шайбой, убегают и забивают голы. Говорят, что хоккей меняется, но побеждают те команды, которые играют правильно и дисциплинированно. Это касается и удалений, и игры.
Наверное, хуже ситуации не было в истории. Нужно переламывать это. Только самим. Все хоккеисты, раз здесь оказались, должны иметь самолюбие. Нужно делать то, что принесёт пользу команде. И, если мы это все поймём и будем двигаться в одном направлении, эта ситуация переломится. Поэтому главное не сломаться, — цитирует Яруллина Metaratings.