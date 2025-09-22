«Локомотив» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 22 сентября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и ХК «Сочи». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Железнодорожники набрали девять очков после шести сыгранных встреч и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с пятью очками в активе после пяти матчей располагается на девятой строчке таблицы Запада.

Это будет первая из четырёх встреч между «Локомотивом» и «Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.