КХЛ назвала лучших игроков второй недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных определила лауреатов второй недели чемпионата КХЛ сезона 2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Адам Гуска («Адмирал»), одержавший две победы в трёх матчах недели. По воротам Хуски было нанесено 84 броска, из которых он отразил 96,43%. Коэффициент надёжности составил 0,97.

Лучшим защитником признан Даниил Орлов («Спартак»), набравший 5 (2+3) очков в трёх матчах недели. На счету Орлова победная шайба в матче с «Трактором» (5:3).

Лучшим нападающим признан Данил Юртайкин («Нефтехимик»), набравший 6 (2+4) очков в трёх матчах недели. Шайбы форварда в матчах с «Ак Барсом» (2:1) и «Автомобилистом» (4:1) стали победными для его команды.

Лучшим новичком признан Михаил Фёдоров («Металлург»), набравший 2 (1+1) очка в трёх матчах недели.