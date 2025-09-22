Российский тренер «Нью-Джерси» оценил игру Грицюка в дебютном матче за клуб

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин высказался о дебютной предсезонной игре форварда Арсения Грицюка.

«Были эпизоды, когда он смотрелся хорошо, и есть какие-то детали, в которых нужно ему добавлять. В принципе, впечатление он оставил неплохое. Он и сам понимает, что это первая игра сезона и есть над чем работать, чего улучшать. Думаю, он почувствовал скорость, силовую борьбу. Скажу, что в этом плане её он не стеснялся, чувствовал в ней себя вполне комфортабельно, как и в скорости.

Это первая предсезонная игра, каких-то долгосрочных выводов по ней делать никто не будет. Состав у нас был, мягко говоря, далёк от оптимального. Самое главное — увидеть эти детали, какие-то стороны игры, на которые мы обращали внимание за те три дня тренировок, которые у нас были. В этом и заключается смысл тренировочного лагеря и этих игр, чтобы исправить какие-то недостатки», — цитирует Брылина ТАСС.