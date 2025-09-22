Скидки
Российский тренер «Нью-Джерси» оценил игру Грицюка в дебютном матче за клуб

Российский тренер «Нью-Джерси» оценил игру Грицюка в дебютном матче за клуб
Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин высказался о дебютной предсезонной игре форварда Арсения Грицюка.

НХЛ — предсезонные матчи
21 сентября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Перро (Фицджеральд) – 03:12 (5x5)     1:1 Халонен (Холовски, Хардман) – 10:55 (5x4)     1:2 Рубрук (Ремпе) – 23:11 (5x5)     1:3 Шири (Пярссинен) – 31:45 (5x5)     1:4 Морроу (Блид, Лаба) – 33:29 (5x5)     2:4 Коттер (Грицюк) – 35:52 (5x5)     2:5 Бродзински (Вааканайнен) – 36:51 (5x5)     3:5 Грицюк (Холовски, Халонен) – 58:20 (5x3)    

«Были эпизоды, когда он смотрелся хорошо, и есть какие-то детали, в которых нужно ему добавлять. В принципе, впечатление он оставил неплохое. Он и сам понимает, что это первая игра сезона и есть над чем работать, чего улучшать. Думаю, он почувствовал скорость, силовую борьбу. Скажу, что в этом плане её он не стеснялся, чувствовал в ней себя вполне комфортабельно, как и в скорости.

Это первая предсезонная игра, каких-то долгосрочных выводов по ней делать никто не будет. Состав у нас был, мягко говоря, далёк от оптимального. Самое главное — увидеть эти детали, какие-то стороны игры, на которые мы обращали внимание за те три дня тренировок, которые у нас были. В этом и заключается смысл тренировочного лагеря и этих игр, чтобы исправить какие-то недостатки», — цитирует Брылина ТАСС.

