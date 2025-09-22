Скидки
Главная Хоккей Новости

Карпухин ответил, давит ли на «Ак Барс» нахождение на предпоследнем месте в таблице

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин ответил на вопрос, давит ли на казанскую команду предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

«За ребят не буду говорить, но за себя скажу, что мне важен каждый следующий матч. Я не смотрю в турнирную таблицу. Не хочу распыляться, тратить своё внимание, концентрацию на посторонние вещи. Я не могу повлиять на то, как играют другие команды. Я могу повлиять только на свою игру. Я лучше буду думать о своей работе, чем о результатах других команд. Только плоды моей работы и партнёров будут отражаться на результатах «Ак Барса» в таблице», — цитирует Карпухина «Советский спорт».

«Хуже ситуации не было в истории». Яруллин — об игре «Ак Барса» в сезоне-2025/2026 КХЛ
