Форвард «Юты» Даниил Бут оценил свою первую предсезонную игру, где он забросил шайбу

Нападающий «Юты Мамонт» Даниил Бут оценил свою первую предсезонную игру в НХЛ. Во встрече с «Колорадо Эвеланш» (2:3) форвард записал на своей счёт забитый гол.

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2025, понедельник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Лехконен (Нечас, Келли) – 17:59 (5x5)     1:1 Бут (Круз, Уокер) – 24:56 (5x5)     2:1 Нечас – 28:12 (5x5)     2:2 Уокер (Симашев, Матикка) – 54:09 (5x4)     3:2 Нельсон (Нечас, Мэнсон) – 54:45 (5x5)    

«Я думаю, что здесь очень тяжело играть. Я играл с отличными партнёрами по команде. Играть здесь — большое удовольствие и большой опыт, но это всего лишь мой первый матч. Мне есть в чём стать лучше. У нас отличная команда, все ребята замечательные, хорошие хоккеисты.

Мой гол? Партнёры отлично поработали, и я просто сделал то, что, по моему мнению, у меня получается лучше всего — забросил шайбу», — приводит слова Бута пресс-служба «Юты».

20-летний Бут за три последних сезона в КХЛ за «Локомотив» провёл 124 матча, в которых набрал 51 (21+30) очко и 32 штрафных минуты. Он также набрал 3 (1+2) очка в 33 матчах плей-офф Кубка Гагарина.

