Форвард «Юты» Даниил Бут оценил свою первую предсезонную игру, где он забросил шайбу

Нападающий «Юты Мамонт» Даниил Бут оценил свою первую предсезонную игру в НХЛ. Во встрече с «Колорадо Эвеланш» (2:3) форвард записал на своей счёт забитый гол.
«Я думаю, что здесь очень тяжело играть. Я играл с отличными партнёрами по команде. Играть здесь — большое удовольствие и большой опыт, но это всего лишь мой первый матч. Мне есть в чём стать лучше. У нас отличная команда, все ребята замечательные, хорошие хоккеисты.
Мой гол? Партнёры отлично поработали, и я просто сделал то, что, по моему мнению, у меня получается лучше всего — забросил шайбу», — приводит слова Бута пресс-служба «Юты».
20-летний Бут за три последних сезона в КХЛ за «Локомотив» провёл 124 матча, в которых набрал 51 (21+30) очко и 32 штрафных минуты. Он также набрал 3 (1+2) очка в 33 матчах плей-офф Кубка Гагарина.
