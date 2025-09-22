Скидки
Главная Хоккей Новости

«Сочи» и «Лада» провели обмен хоккеистами

«Сочи» и «Лада» провели обмен хоккеистами
Комментарии

Хоккейные клубы «Сочи» и «Лада» провели обмен, по итогам которого Артемий Кузнецов продолжит карьеру в Тольятти. В стан южан отправился форвард Николай Поляков. Об этом сообщает пресс-служба «Сочи».

В нынешнем сезоне 20-летний Кузнецов не выходил на лёд в матчах КХЛ, в прошлом сезоне у него 52 игры и 9 (6+3) очков.

Поляков перешёл в межсезонье в «Ладу» из петербургского СКА и нынешний сезон начал в команде ЦСК ВВС, за которую провёл шесть встреч в чемпионате ВХЛ (0+1). Всего в КХЛ 25-летний нападающий сыграл 91 матч и набрал 22 (8+14) очка. Двусторонний контракт Николая Полякова с «Сочи» будет действовать до 31 мая 2027 года.

Новости. Хоккей
