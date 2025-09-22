«Вместе будем подниматься!» Капитан «Салавата Юлаева» Панин обратился к болельщикам

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин обратился к уфимским болельщикам на фоне неудачного старта команды в новом сезоне КХЛ. Клуб занимает последнее, 11-е место в таблице Востока.

— Как капитан что скажете болельщикам?

— В Башкортостане совершенно особые болельщики, в прошлом сезоне они стали большим фактором нашего бронзового успеха. Сейчас команда обновляется и перестраивается, поэтому поддержка фанатов нужна нам ещё больше. Пока мы в основном играли в гостях, но и там слышали наших болельщиков. После Новосибирска у нас будет домашняя серия, не сомневаемся, что фанаты станут нашим шестым игроком. От имени всей команды — спасибо Башкортостану за такую поддержку, вместе будем подниматься! — цитирует Панина Russia-Hockey.