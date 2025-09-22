«Динамо» победило в гостях «Амур», хабаровчане потерпели третье поражение подряд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В самой концовке первого периода Никита Гусев открыл счёт во встрече. В начале второй двадцатиминутки Девин Броссо удвоил преимущество гостей. На шестой минуте третьего периода Алекс Гальченюк забросил первую шайбу «Амура» в игре. В середине периода Макс Комтуа сделал счёт 3:1 в пользу гостей.
В следующей встрече «Амур» примет дома ЦСКА 25 сентября. Московское «Динамо» сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 24 сентября.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.
- 22 сентября 2025
-
15:20
-
15:06
-
14:54
-
14:50
-
14:32
-
14:30
-
14:19
-
14:05
-
14:01
-
13:53«Сочи» и «Лада» провели обмен хоккеистами Официально
-
13:40
-
13:28
-
13:15
-
13:02
-
12:50
-
12:38
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:44
-
11:30
-
11:07
-
10:45
-
10:29
-
10:08
-
09:50
-
09:40
-
09:31
-
09:15
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:11
-
04:57
-
04:54