Главная Хоккей Новости

Амур — Динамо М, результат матча 22 сентября 2025 года, счет 1:3, КХЛ 2025/2026

«Динамо» победило в гостях «Амур», хабаровчане потерпели третье поражение подряд
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Ожиганов) – 19:27 (5x3)     0:2 Броссо (Сергеев) – 21:40 (5x5)     1:2 Гальченюк (Талалуев) – 45:23 (5x5)     1:3 Комтуа (Сикура, Сергеев) – 51:09 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В самой концовке первого периода Никита Гусев открыл счёт во встрече. В начале второй двадцатиминутки Девин Броссо удвоил преимущество гостей. На шестой минуте третьего периода Алекс Гальченюк забросил первую шайбу «Амура» в игре. В середине периода Макс Комтуа сделал счёт 3:1 в пользу гостей.

В следующей встрече «Амур» примет дома ЦСКА 25 сентября. Московское «Динамо» сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 24 сентября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.

Новости. Хоккей
