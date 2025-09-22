«Динамо» победило в гостях «Амур», хабаровчане потерпели третье поражение подряд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В самой концовке первого периода Никита Гусев открыл счёт во встрече. В начале второй двадцатиминутки Девин Броссо удвоил преимущество гостей. На шестой минуте третьего периода Алекс Гальченюк забросил первую шайбу «Амура» в игре. В середине периода Макс Комтуа сделал счёт 3:1 в пользу гостей.

В следующей встрече «Амур» примет дома ЦСКА 25 сентября. Московское «Динамо» сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 24 сентября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.