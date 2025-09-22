Нападающий «Динамо» прокомментировал спорный гол в ворота «Амура»

Нападающий «Динамо» Девин Броссо прокомментировал спорный гол в ворота «Амура» (2:0 после второго периода). После шайбы форварда москвичей главный тренер хабаровского клуба Александр Гальченюк взял запрос на помеху вратарю, после чего судьи взятие ворот засчитали, а хозяевам выписали двухминутное удаление за задержку игры.

— С твоей шайбой был спорный эпизод. Ты был уверен, что там всё правильно, или сомневался?

— Я нашёл шайбу на добивании и видел, что шайба осталась между щитков вратаря. Если бы я затронул голкипера, то гол не засчитали бы. Хорошо, что получилось забить по правилам, — цитирует Броссо пресс-служба «Динамо».

