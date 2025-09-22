Нападающий «Динамо» прокомментировал спорный гол в ворота «Амура»
Нападающий «Динамо» Девин Броссо прокомментировал спорный гол в ворота «Амура» (2:0 после второго периода). После шайбы форварда москвичей главный тренер хабаровского клуба Александр Гальченюк взял запрос на помеху вратарю, после чего судьи взятие ворот засчитали, а хозяевам выписали двухминутное удаление за задержку игры.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Ожиганов) – 19:27 (5x3) 0:2 Броссо (Сергеев) – 21:40 (5x5) 1:2 Гальченюк (Талалуев) – 45:23 (5x5) 1:3 Комтуа (Сикура, Сергеев) – 51:09 (5x5)
— С твоей шайбой был спорный эпизод. Ты был уверен, что там всё правильно, или сомневался?
— Я нашёл шайбу на добивании и видел, что шайба осталась между щитков вратаря. Если бы я затронул голкипера, то гол не засчитали бы. Хорошо, что получилось забить по правилам, — цитирует Броссо пресс-служба «Динамо».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
13:53«Сочи» и «Лада» провели обмен хоккеистами Официально
