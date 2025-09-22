Скидки
Главная Хоккей Новости

Холодилин из «Спартака» и Крощинский из «Трактора» дисквалифицированы на один матч

Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Трактор» — «Спартак» (3:5) и принял решение дисквалифицировать форварда красно-белых Никиту Холодилина и защитника челябинцев Фёдора Крощинского на один матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Локхарт, Пашин) – 06:00 (6x5)     0:2 Рубцов (Пашин, Кин) – 15:35 (5x4)     1:2 Гросс (Крощинский, Дер-Аргучинцев) – 19:02 (5x5)     2:2 Дронов (Дер-Аргучинцев, Кадейкин) – 20:55 (5x5)     3:2 Дронов (Дюбе, Ливо) – 27:21 (4x3)     3:3 Миронов (Мальцев, Порядин) – 31:39 (5x5)     3:4 Орлов (Рубцов, Ружичка) – 32:02 (5x5)     3:5 Порядин (Пашин, Орлов) – 59:36 (en)    

«На основании представленных материалов принято решение:

— Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Никиту Холодилина по п.1.6.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар соперника коленом), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
— Оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Фёдора Крощинского по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
