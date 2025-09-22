Игрок Ночной хоккейной лиги умер во время матча

Защитник «Люблино» Василий Карташов умер во время матча с командой «Белые медведи ЕР» в возрасте 52 лет, сообщается на сайте Ночной хоккейной лиги.

«С момента обращения к медицинским работникам хоккеисту оказывали помощь врачи дежурной бригады скорой помощи, а также специализированной реанимационной бригады. Но, к сожалению, спасти игрока не удалось.

Василий Карташов выступал в составе команды «Люблино» с 2016 года. Надёжный товарищ, отличный хоккеист, душа коллектива — так о нём отзываются партнёры по команде. Скоропостижная утрата — шок не только для одноклубников, игроков Ночной лиги Москвы, но всей нашей хоккейной семьи. Невосполнимая потеря, большая беда, боль от которой навсегда останется в наших сердцах. Ночная хоккейная лига выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Карташова. Скорбим вместе с вами», — сказано на сайте лиги.

Карташов выступал в составе команды «Люблино» с 2016 года. За это время хоккеист сыграл 117 матчей и отдал 11 голевых передач.