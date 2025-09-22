Кудашов — о преображении «Динамо»: когда петух клюнул, стали работать на команду

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу над «Амуром» (3:1), которая стала второй подряд для бело-голубых.

«В первую очередь хочу отметить атмосферу и поблагодарить болельщиков. Как всегда в Хабаровске был праздник. Сегодня мы сыграли строго, могли забить больше, создавали моменты. Могли их реализовывать, но, соответственно, есть что улучшать – и движение улучшить, и в обороне понадёжнее играть, и рисунок должен быть чётче, ну и реализация должна быть. Продолжаем над этим работать. Думаю, что всё будет хорошо.

Естественно, что любая победа придаёт уверенности. Знаете, когда петух уже клюнул, тогда включились. Не всегда всё получается, но тем не менее стали работать на команду. Стали играть более дисциплинированно и ответственно. Стали выполнять игровое задание, и дисциплина в плане удалений стала лучше.

В конце второго периода не успели смениться. Такое происходит. В современном хоккее наложения во втором периоде играют роль. Но я уже в раздевалке поблагодарил тех игроков, которые были в тот момент на площадке. Это в общую тему, о которой я уже сказал. Самоотверженность и самоотдача. Они сыграли очень надёжно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.