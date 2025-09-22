Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов — о преображении «Динамо»: когда петух клюнул, стали работать на команду

Кудашов — о преображении «Динамо»: когда петух клюнул, стали работать на команду
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу над «Амуром» (3:1), которая стала второй подряд для бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Ожиганов) – 19:27 (5x3)     0:2 Броссо (Сергеев) – 21:40 (5x5)     1:2 Гальченюк (Талалуев) – 45:23 (5x5)     1:3 Комтуа (Сикура, Сергеев) – 51:09 (5x5)    

«В первую очередь хочу отметить атмосферу и поблагодарить болельщиков. Как всегда в Хабаровске был праздник. Сегодня мы сыграли строго, могли забить больше, создавали моменты. Могли их реализовывать, но, соответственно, есть что улучшать – и движение улучшить, и в обороне понадёжнее играть, и рисунок должен быть чётче, ну и реализация должна быть. Продолжаем над этим работать. Думаю, что всё будет хорошо.

Естественно, что любая победа придаёт уверенности. Знаете, когда петух уже клюнул, тогда включились. Не всегда всё получается, но тем не менее стали работать на команду. Стали играть более дисциплинированно и ответственно. Стали выполнять игровое задание, и дисциплина в плане удалений стала лучше.

В конце второго периода не успели смениться. Такое происходит. В современном хоккее наложения во втором периоде играют роль. Но я уже в раздевалке поблагодарил тех игроков, которые были в тот момент на площадке. Это в общую тему, о которой я уже сказал. Самоотверженность и самоотдача. Они сыграли очень надёжно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
«Динамо» победило в гостях «Амур», хабаровчане потерпели третье поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android