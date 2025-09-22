Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Амура» — о поражении от «Динамо»: давили, давили и убили интрижку. Обидно

Главный тренер «Амура» — о поражении от «Динамо»: давили, давили и убили интрижку. Обидно
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о поражении от московского «Динамо» (1:3).

22 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Ожиганов) – 19:27 (5x3)     0:2 Броссо (Сергеев) – 21:40 (5x5)     1:2 Гальченюк (Талалуев) – 45:23 (5x5)     1:3 Комтуа (Сикура, Сергеев) – 51:09 (5x5)    

— Не смогли переиграть, сильный соперник, тяжёлая игра была. Большинство они забили «пять на три». Конечно, обидно, что втроём остались. Обидная и ошибка, когда забили третий гол — давили, давили и недодавили, то есть убили интрижку. Ребята старались, молодцы, никого не могу упрекнуть.

— Согласны с тем, что после заброшенной шайбы не хватило одного броска?
— Конечно. Ребята хотели забить ещё, были живая лавка и чувство, что можем, но не получилось.

— У вас были хорошие позиционные атаки и в прошлом матче с «Сибирью», и сегодня в конце второго периода. Можно ли сказать, что главная проблема – проникновение на чужой пятак?
— Да нет, доставка была, бросков было много, но не забили — реализация подвела, — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

