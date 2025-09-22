Алексей Кудашов побил рекорд Знарка и стал самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в игре с «Амуром» одержал свою 177-ю победу с командой.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, Кудашов стал самым побеждающим тренером «Динамо» в лиге, побив рекорд Олега Знарка (176). Кудашов работает в «Динамо» с 2021 года.
«Динамо» набрало семь очков и занимает шестую строчку в таблице Западной конференции. В следующем матче бело-голубые сыграют дома с «Шанхайскими Драконами» 24 сентября.
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Ожиганов) – 19:27 (5x3) 0:2 Броссо (Сергеев) – 21:40 (5x5) 1:2 Гальченюк (Талалуев) – 45:23 (5x5) 1:3 Комтуа (Сикура, Сергеев) – 51:09 (5x5)
