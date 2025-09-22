Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник ЦСКА Уильямс — о новичках Спронге и Гарднере: ребята выдают классный старт в КХЛ

Защитник ЦСКА Уильямс — о новичках Спронге и Гарднере: ребята выдают классный старт в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Колби Уильямс высказался о новичках армейского клуба нападающих Даниэле Спронге и Ретте Гарднере.

«Такое ощущение, что у Даниэла прошла адаптация к лиге, к команде, к новым партнёрам. Он много забивает, отдаёт, делает много полезной работы. Обычно ребятам, приехавшим из Северной Америки, нужно время для адаптации. Всё-таки скорость, построение игры отличаются. Думаю, он прекрасно себя чувствует в команде.

То же самое могу сказать про Гарднера. Ретт хорошо смотрится. Ребята выдают классный старт в КХЛ. Уверен, дальше они будут ещё лучше. «Химия» в команде налаживается, поэтому сезон должен пройти успешно для новых ребят», – приводит слова Уильямса Legalbet.

Спронг набрал 7 (4+3) очков в семи играх регулярного чемпионата КХЛ. У Гарднера в активе 5 (0+5) очков в семи матчах.

Материалы по теме
Защитник Уильямс: в ЦСКА больше говорят на английском, чем на русском
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android