Защитник ЦСКА Уильямс — о новичках Спронге и Гарднере: ребята выдают классный старт в КХЛ

Защитник ЦСКА Колби Уильямс высказался о новичках армейского клуба нападающих Даниэле Спронге и Ретте Гарднере.

«Такое ощущение, что у Даниэла прошла адаптация к лиге, к команде, к новым партнёрам. Он много забивает, отдаёт, делает много полезной работы. Обычно ребятам, приехавшим из Северной Америки, нужно время для адаптации. Всё-таки скорость, построение игры отличаются. Думаю, он прекрасно себя чувствует в команде.

То же самое могу сказать про Гарднера. Ретт хорошо смотрится. Ребята выдают классный старт в КХЛ. Уверен, дальше они будут ещё лучше. «Химия» в команде налаживается, поэтому сезон должен пройти успешно для новых ребят», – приводит слова Уильямса Legalbet.

Спронг набрал 7 (4+3) очков в семи играх регулярного чемпионата КХЛ. У Гарднера в активе 5 (0+5) очков в семи матчах.