Овечкин вернулся в рейтинг лучших игроков сезона НХЛ по версии TSN

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 49-е место в списке лучших игроков НХЛ предстоящего сезона-2025/2026 по версии TSN. Также в рейтинг попал вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (44-я строчка). Перед стартом прошлого сезона Овечкина не было в топ-50 игроков по версии издания.

TSN представил топ-10 игроков, занявших места с 41-го по 50-е:

41. Нико Хишир («Нью-Джерси Дэвилз»), нападающий;

42. Джейкоб Славин («Каролина Харрикейнз»), защитник;

43. Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторз»), защитник;

44. Сергей Бобровский («Флорида»), вратарь;

45. Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), нападающий;

46. Мэтт Болди («Миннесота Уайлд»), нападающий;

47. Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»), защитник;

48. Йеспер Братт («Нью-Джерси»), нападающий;

49. Александр Овечкин («Вашингтон»), нападающий;

50. Джейсон Робертсон («Даллас Старз»), нападающий.