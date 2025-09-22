Скидки
Хоккей Новости

Овечкин вернулся в рейтинг лучших игроков сезона НХЛ по версии TSN

Овечкин вернулся в рейтинг лучших игроков сезона НХЛ по версии TSN
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 49-е место в списке лучших игроков НХЛ предстоящего сезона-2025/2026 по версии TSN. Также в рейтинг попал вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (44-я строчка). Перед стартом прошлого сезона Овечкина не было в топ-50 игроков по версии издания.

TSN представил топ-10 игроков, занявших места с 41-го по 50-е:

41. Нико Хишир («Нью-Джерси Дэвилз»), нападающий;
42. Джейкоб Славин («Каролина Харрикейнз»), защитник;
43. Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторз»), защитник;
44. Сергей Бобровский («Флорида»), вратарь;
45. Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), нападающий;
46. Мэтт Болди («Миннесота Уайлд»), нападающий;
47. Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»), защитник;
48. Йеспер Братт («Нью-Джерси»), нападающий;
49. Александр Овечкин («Вашингтон»), нападающий;
50. Джейсон Робертсон («Даллас Старз»), нападающий.

