«Северсталь» одержала победу над «Сибирью» в гостях

Сегодня, 22 сентября, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 4:2.
В составе «Сибири» два раза отличился Скотт Уилсон. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов (дважды), Александр Скоренов и Иван Подшивалов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла шесть матчей, в которых набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с восемью очками после семи встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции КХЛ.
- 22 сентября 2025
-
18:22
-
17:39
-
17:12
-
16:52
-
16:18
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
15:06
-
14:54
-
14:50
-
14:32
-
14:30
-
14:19
-
14:05
-
14:01
-
13:53«Сочи» и «Лада» провели обмен хоккеистами Официально
-
13:40
-
13:28
-
13:15
-
13:02
-
12:50
-
12:38
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:44
-
11:30
-
11:07
-
10:45
-
10:29
-
10:08
-
09:50
-
09:40
-
09:31