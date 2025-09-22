Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Северсталь» одержала победу над «Сибирью» в гостях

Сегодня, 22 сентября, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 4:2.

В составе «Сибири» два раза отличился Скотт Уилсон. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов (дважды), Александр Скоренов и Иван Подшивалов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла шесть матчей, в которых набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с восемью очками после семи встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции КХЛ.