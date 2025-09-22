Пресс-служба «Авангарда» намекнула на переход Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева»

Омский «Авангард», вероятно, анонсировал переход нападающего Александра Хмелевски из уфимского «Салавата Юлаева». Пресс-служба «ястребов» опубликовала в телеграм-канале пост с изображением пчелы и подписью: «Бззз».

26-летний американский нападающий выступает за клуб из Уфы с 2022 года. В текущем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести матчах. Всего на счету Хмелевски 239 игр в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.

После шести матчей «Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» находится на второй строчке Востока по итогам шести игр.