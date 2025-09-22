Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Северстали» прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер «Северстали» прокомментировал победу над «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с «Сибирью» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Думбадзе, Грудинин) – 03:03 (5x5)     0:2 Скоренов (Иванцов, Квочко) – 19:15 (5x5)     0:3 Абросимов (Лишка, Калдис) – 19:58 (5x5)     1:3 Уилсон (Сошников, Рассказов) – 36:44 (5x5)     2:3 Уилсон (Сошников, Приски) – 47:11 (5x4)     2:4 Подшивалов (Ващенко, Скоренов) – 56:40 (5x5)    

— Неплохая игра, важно, что мы вторую игру подряд победили, у нас до этого не получалось это. Растеряли инициативу по ходу матча, получили удаление, но концовку сыграли здорово.

— Не было ли ощущения, что до удаления Уилсона игра уходила от вас?
— Нет. Мы были спокойны, хорошо играли. Соперник получил преимущество за счёт удаления, но мы в меньшинстве играли неплохо, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Северсталь» с восемью очками после семи встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» одержала победу над «Сибирью» в гостях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android