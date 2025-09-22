Главный тренер «Северстали» прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с «Сибирью» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Неплохая игра, важно, что мы вторую игру подряд победили, у нас до этого не получалось это. Растеряли инициативу по ходу матча, получили удаление, но концовку сыграли здорово.

— Не было ли ощущения, что до удаления Уилсона игра уходила от вас?

— Нет. Мы были спокойны, хорошо играли. Соперник получил преимущество за счёт удаления, но мы в меньшинстве играли неплохо, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Северсталь» с восемью очками после семи встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции КХЛ.