«Рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов?» Козырев — об отсутствии Аймурзина

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что у него нет претензий к нападающему команды Данилу Аймурзину, который не попадает в состав на второй матч подряд. Сегодня, 22 сентября, «Северсталь» одержала победу над «Сибирью» со счётом 4:2.
— Второй матч отсутствует Аймурзин, какие у вас к нему претензии?
— Никаких.
— Почему он не попадает в состав без претензий?
— Замечательно, что мы обладаем глубиной состава. Если у нас есть трудности, мы их преодолеваем ввиду глубины, есть молодые.
— Может, у него возникло головокружение от успехов?
— Вы, когда задаёте вопрос, рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов?
— Некоторые использует это как месседж.
— Вы мыслите стереотипами, что у него какая-то проблема, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
