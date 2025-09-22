Скидки
«Рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов?» Козырев — об отсутствии Аймурзина

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что у него нет претензий к нападающему команды Данилу Аймурзину, который не попадает в состав на второй матч подряд. Сегодня, 22 сентября, «Северсталь» одержала победу над «Сибирью» со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Думбадзе, Грудинин) – 03:03 (5x5)     0:2 Скоренов (Иванцов, Квочко) – 19:15 (5x5)     0:3 Абросимов (Лишка, Калдис) – 19:58 (5x5)     1:3 Уилсон (Сошников, Рассказов) – 36:44 (5x5)     2:3 Уилсон (Сошников, Приски) – 47:11 (5x4)     2:4 Подшивалов (Ващенко, Скоренов) – 56:40 (5x5)    

— Второй матч отсутствует Аймурзин, какие у вас к нему претензии?
— Никаких.

— Почему он не попадает в состав без претензий?
— Замечательно, что мы обладаем глубиной состава. Если у нас есть трудности, мы их преодолеваем ввиду глубины, есть молодые.

— Может, у него возникло головокружение от успехов?
— Вы, когда задаёте вопрос, рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов?

— Некоторые использует это как месседж.
— Вы мыслите стереотипами, что у него какая-то проблема, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Новости. Хоккей
