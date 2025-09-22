«Может быть, из-за выезда». Епанчинцев — о причинах провала «Сибири» в первом периоде

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил поражение от «Северстали» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Безобразно начали матч, 0:3. Тем не менее нашли возможность заиграть во втором периоде, перешли на три звена. Опять потеряли игрока. «Северсталь» быстрая команда, играющая, в первом периоде полностью не успевали, может быть, из-за выезда в Хабаровск. Заслуг соперника не умаляю.

Третий период хороший был, создавали моменты, боролись до конца. До удаления Уилсона владели инициативой, можно было посмотреть. Назревал уже гол, но на данный момент как есть», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.