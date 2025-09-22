«Может быть, из-за выезда». Епанчинцев — о причинах провала «Сибири» в первом периоде
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил поражение от «Северстали» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Думбадзе, Грудинин) – 03:03 (5x5) 0:2 Скоренов (Иванцов, Квочко) – 19:15 (5x5) 0:3 Абросимов (Лишка, Калдис) – 19:58 (5x5) 1:3 Уилсон (Сошников, Рассказов) – 36:44 (5x5) 2:3 Уилсон (Сошников, Приски) – 47:11 (5x4) 2:4 Подшивалов (Ващенко, Скоренов) – 56:40 (5x5)
«Безобразно начали матч, 0:3. Тем не менее нашли возможность заиграть во втором периоде, перешли на три звена. Опять потеряли игрока. «Северсталь» быстрая команда, играющая, в первом периоде полностью не успевали, может быть, из-за выезда в Хабаровск. Заслуг соперника не умаляю.
Третий период хороший был, создавали моменты, боролись до конца. До удаления Уилсона владели инициативой, можно было посмотреть. Назревал уже гол, но на данный момент как есть», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
